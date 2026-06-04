Бородина с Сердюковым отправились спасать экономику на ПМЭФ

Пара планирует принять участие в деловой программе форума, где, как ожидается, обсудят перспективы развития российской экономики и новые технологии.

Ксения Бородина вошла в число главных блогеров страны, приглашенных для участия в работе форума. В рамках мероприятия открылась специальная Блогерская студия VK Видео, где медийные личности обсудят актуальные темы с представителями правительства и руководителями крупных компаний. Среди участников дискуссий также заявлены Ида Галич, Ксения Собчак, Амиран Сардаров и Артемий Лебедев.

Сама телеведущая воспринимает свое участие в ПМЭФ как возможность внести вклад в развитие страны.

«Программа насыщенная», — прокомментировала она свою поездку, подчеркнув, что готова к продуктивному диалогу.

Пара выглядит расслабленно и явно наслаждается возможностью совместить деловую программу с отдыхом в культурной столице. Напомним, что Николай Сердюков является предпринимателем и официально вступил в брак с Бородиной 3 июня 2025 года, так что поездка на форум совпала с их первой годовщиной свадьбы.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В форуме принимают участие делегаты из более чем 100 стран, включая представителей дружественных и недружественных государств.

Впервые за несколько лет на мероприятии присутствует официальная делегация США. Ключевые темы обсуждения — формирование новой модели глобального развития и трансформация российской экономики.