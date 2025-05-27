Бородина потрясена суровым приговором звезде 'Великолепного века': "Девочки, я в шоке"

Телеведущая Ксения Бородина в
"Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к 1 году 10 месяцам. Интересно, что будет дальше с «Если король проиграет», неужели остановят съемки", — высказалась Ксения Бородина.
Ксения Бородина известна еще и как фанатка турецких сериалов. В мае она встречалась в Турции с Халитом Эргенчем.
Подписчицы телеведущей дали понять, что тоже испытывают смешанные чувства в связи с тем, что их обожаемый турецкий актер отправится за решетку.
Звезду турецкого сериала 'Великолепный век' Халита Эргенча приговорили к реальному сроку за участия в протестах в Стамбуле, которые проходили еще в 2013-м году.
Акции протеста были вызваны решением властей вырубить один из парков и построить на его месте торгово-развлекательный центр. Акции начались как экологический протест, но быстро перерости в антиправительственные выступления. В ходе протестов погибли пять человек.
Халит Эргенч свою вину не признал. И миллионы россиянок готовы встать на его защиту.
А все потому, что 55-летний актер, воплотивший на экране султана Сулеймана — один из любимых артистов у российских женщин.
Мерьем Узерли и Халит Эргенч в сериале 'Великолепный век'. Фото: кадр сериала
К 2024 году харизматичный красавец стал одним из самых узнаваемых лиц турецкого кино. Но настоящая популярность обрушилась на него после роли султана Сулеймана. Российские зрители просто боготворили сериал 'Великолепный век'
Преданные поклонницы Халита Эргенча все-таки надеются на лучшее. Адвокаты надеются, что им удастся обжаловать приговор.