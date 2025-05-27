Бородина потрясена суровым приговором звезде 'Великолепного века': "Девочки, я в шоке"

Телеведущая Ксения Бородина в телеграм-канале моментально отреагировала на новость о приговоре для звезды турецкого сериала 'Великолепный век' Халита Эргенча.

"Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к 1 году 10 месяцам. Интересно, что будет дальше с «Если король проиграет», неужели остановят съемки", — высказалась Ксения Бородина.

Ксения Бородина известна еще и как фанатка турецких сериалов. В мае она встречалась в Турции с Халитом Эргенчем.

Подписчицы телеведущей дали понять, что тоже испытывают смешанные чувства в связи с тем, что их обожаемый турецкий актер отправится за решетку.

Звезду турецкого сериала 'Великолепный век' Халита Эргенча приговорили к реальному сроку за участия в протестах в Стамбуле, которые проходили еще в 2013-м году.

Акции протеста были вызваны решением властей вырубить один из парков и построить на его месте торгово-развлекательный центр. Акции начались как экологический протест, но быстро перерости в антиправительственные выступления. В ходе протестов погибли пять человек.

Халит Эргенч свою вину не признал. И миллионы россиянок готовы встать на его защиту.

А все потому, что 55-летний актер, воплотивший на экране султана Сулеймана — один из любимых артистов у российских женщин.