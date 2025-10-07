Бородина отреагировала на новости о Лопес и Аффлеке: "Увидим их воссоединение в третий раз?"

Телеведущая Ксения Бородина не смогла пройти мимо новости о Дженнифер Лопес и ее экс-муже Бене Аффлеке. Она отреагировала на совместное появление пары в свете. Что так зацепило Ксению Бородину?

Почему Ксению Бородину тригерят новости о воссоединении пар?

Ксения Бородина в телеграм-канале не удержалась от комментариев. Сейчас все обсуждают появление на публике Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Пара развелась несколько месяцев назад, но на людях держалась так, словно у них медовый месяц.

"Перед фотографами они ведут себя очень мило: улыбаются и много общаются. Неужели их сердца снова забились чаще, и мы увидим их воссоединение в третий раз? Или это просто рабочие отношения?" — задалась вопросом Ксения Бородина в телеграм-канале .

Сама Ксения Бородина сейчас замужем в третий раз. И ни с кем из своих бывших она ни разу не выходила в свет. Со вторым мужем, Курбаном Омаровым, она рассталась из-за измен.

Развод был тяжелым. Бородина и Омаров обвиняли друг друга на публике. При таком раскладе появление на людях выглядело бы как нонсенс.

Молодая жена Курбана Омарова Валерия часто хвастается мужем. Недавно она рассказала, что тот подарил ей машину с водителем, когда узнал о беременности.