Бородина отреагировала на новости о Лопес и Аффлеке: "Увидим их воссоединение в третий раз?"

Почему Ксению Бородину тригерят новости о воссоединении пар?
Ксения Бородина в телеграм-канале не удержалась от комментариев. Сейчас все обсуждают появление на публике Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Пара развелась несколько месяцев назад, но на людях держалась так, словно у них медовый месяц.
"Перед фотографами они ведут себя очень мило: улыбаются и много общаются. Неужели их сердца снова забились чаще, и мы увидим их воссоединение в третий раз? Или это просто рабочие отношения?" — задалась вопросом Ксения Бородина в телеграм-канале.
Сама Ксения Бородина сейчас замужем в третий раз. И ни с кем из своих бывших она ни разу не выходила в свет. Со вторым мужем, Курбаном Омаровым, она рассталась из-за измен.
Развод был тяжелым. Бородина и Омаров обвиняли друг друга на публике. При таком раскладе появление на людях выглядело бы как нонсенс.
Молодая жена Курбана Омарова Валерия часто хвастается мужем. Недавно она рассказала, что тот подарил ей машину с водителем, когда узнал о беременности.
Как сообщает Dailymail.co.uk, Дженнифер Лопес и ее бывший муж Бен Аффлек вместе предстали на премьере фильма 'Поцелуй женщины-паука' в Нью-Йорке. Джей Ло играет в картине главную роль. А Бен Аффлек является исполнительным продюсером проекта.
Это появление пары на публике стало первым совместным выходом в свет после развода. Аффлек и Дженнифер Лопес расстались год назад. Официально же пара развелась в начале этого года.
Их брак просуществовал всего пару лет. И был второй попыткой воссоединиться. История любви Бена и Дженнифер началась еще в начале 2000-х годов и никак не закончится.
На премьере фильма Джей Ло и Бен Аффлек вели себя так, словно они пара. Но Лопес дала понять, что они просто друзья и коллеги. Она поблагодарила Бена за участие в создании фильма, заметив, что без него картины бы не получилось.
А вы как считаете, возможно ли третье воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека? Ответьте в комментариях.