Бородина — о том, сравнивает ли она Сердюкова с Омаровым: "Я любима, и обо мне заботятся"

Ксения Бородина устроила интерактив с поклонниками. После того как Ксения Собчак заявила, что брак телеведущей "трещит по швам", звезда ТВ подметила, что не собирается разводиться с блогером Николаем Сердюковым.

Сравнивает ли Бородина мужа с Омаровым

До замужества с Николаем телеведущая развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Тот изменял Ксении и не скрывал своих похождений. Бородина не смогла принять то, что бывший муж был ей неверен. Даже ради общей дочки Теоны она не стала сохранять отношения, а решила разойтись с Курбаном.

Пользователей Сети до сих пор интересуются тем, сравнивает ли Ксения своего нынешнего избранника с бывшим мужем Омаровым. Бородина дала понять, что главное для нее — это те чувства, которые она испытывает к Сердюкову.

"Я вообще такой фигней больше не страдаю, чтобы кого-то с кем-то сравнивать. Я нашла то, что хотела, мне хорошо, и я люблю и чувствую себя в безопасности. Я любима, и обо мне заботятся — а это самое важное для женщины. Точнее, лично для меня", — заверила подписчиков Ксения.

Ранее телеведущая подчеркивала, что, конечно, в отношениях с супругом возникают разногласия и споры, однако пара всегда находит пути решения конфликтов и продолжает двигаться вперед вместе.

Как живет Омаров

Курбан также создал новую семью со своей возлюбленной Валерией. Пара счастлива в браке и совместно воспитывает ребенка. Валерия регулярно обновляет свой микроблог, делясь подробностями семейной жизни и отношениями с мужем. Омаров купил для семьи новый пентхаус, в котором еще идет ремонт.

В этом доме бизнесмен будет жить вместе с женой Валерий и их сыном Адамом. Переживает он разве что из-за того, что редко видится с дочкой Теоной. Та не слишком была расположена приезжать в гости к отцу. Но сейчас их общение наладилось.

А как вы считаете, правду ли говорит Бородина, утверждая, что она не сравнивает мужей? Пишите в комментариях.