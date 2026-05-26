Борис Гребенщиков* избавился от недвижимости в России

Известный музыкант, внесенный в реестр иностранных агентов, Борис Гребенщиков* принял решение расстаться с недвижимостью на территории России. Артист, покинувший страну, переоформил право собственности на квартиру в Санкт‑Петербурге — теперь она принадлежит его сыну, который также проживает за рубежом.

Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 127 кв. м на улице Гончарной. В настоящее время ее рыночная стоимость оценивается в 36 млн рублей. Основатель рок‑группы «Аквариум» приобрел это жилье в 2018 году. Апартаменты расположены на пятом этаже доходного дома, возведенного в 1875 году.

Борис Гребенщиков покинул Россию в феврале 2022 года. Чтобы сохранить недвижимость, музыкант переоформил квартиру на своего сына — диджея Глеба. Кроме того, в 2023 году артист закрыл индивидуальное предпринимательство и полностью прекратил деловую активность на территории РФ.

Примечательно, что Глеб Гребенщиков также уехал из России в 2022 году. В настоящее время он обосновался в Аргентине и позиционирует себя как последователя растаманской культуры. Еще на родине молодого человека связывали с нарушениями закона: в начале 2000‑х его задерживали за хранение запрещенных веществ. Глебу вменяли часть 1 статьи 228 УК РФ, однако дело завершилось назначением штрафа.

Несмотря на расстояние, отец и сын поддерживают теплые отношения: Глеб нередко сопровождает Бориса на гастролях. Сам Гребенщиков* в настоящее время проживает в Лондоне. В марте 2026 года он получил гражданство Великобритании.

* Включен в реестр иностранных агентов

По материалам SHOT