Боня вышла на связь после эвакуации с Эвереста

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня вышла на связь с поклонниками. Модель рассказала о том, как она себя чувствует. 45-летняя знаменитость дала понять, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за этого она планирует временно отойти от ведения социальных сетей, а также ограничить свою связь с внешним миром.
«Господи! Я вчера чуть не умерла от боли. Я, наверное, пока перестану вещать. Мне нужно восстановиться. Мой аккаунт будет вести моя команда. Думаю, мне пора сосредоточиться на себе. В Телеграме я иногда буду писать и выкладывать голосовые, и на этом все. Меня нет!» — заверила Виктория Боня.
Блогер дала понять, что чувствует себя неважно и нуждается в длительной реабилитации и восстановлении сил, пишет kp.ru. Подробности о своей здоровье Виктория Боня раскрывать не стала. Однако телеведущая уже делилась тем, что столкнулась с определенной опасностью для жизни. И все из-за восхождения на Эверест.
Виктория Боня впала в гипоксемическую кому, пытаясь взойти на Эверест. Фото: соцсети
Виктория Боня имеет многолетний опыт занятий альпинизмом. Шесть лет она посвятила подготовке и путешествиям по горам, но пик ее приключений оказался связан с попыткой покорить самую высокую точку земного шара — Эверест.
Подъем на Эверест занял целый год подготовки. Спортивные тренировки, физическое развитие и практические экскурсии сделали ее физически сильной и психологически устойчивой. Тем не менее, природа приготовила неприятный сюрприз.
Сразу после прибытия в Непал начались первые этапы подъема, и Виктория Боня дошла до базового лагеря на отметке 5 тысяч метров. Там и настигло ее острое проявление высотной болезни. Организм буквально перестал получать достаточное количество кислорода, что вызвало критическое состояние гипоксемической комы.