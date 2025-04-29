Боня вышла на связь после эвакуации с Эвереста

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня вышла на связь с поклонниками. Модель рассказала о том, как она себя чувствует. 45-летняя знаменитость дала понять, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за этого она планирует временно отойти от ведения социальных сетей, а также ограничить свою связь с внешним миром.

«Господи! Я вчера чуть не умерла от боли. Я, наверное, пока перестану вещать. Мне нужно восстановиться. Мой аккаунт будет вести моя команда. Думаю, мне пора сосредоточиться на себе. В Телеграме я иногда буду писать и выкладывать голосовые, и на этом все. Меня нет!» — заверила Виктория Боня.

Блогер дала понять, что чувствует себя неважно и нуждается в длительной реабилитации и восстановлении сил, пишет kp.ru. Подробности о своей здоровье Виктория Боня раскрывать не стала. Однако телеведущая уже делилась тем, что столкнулась с определенной опасностью для жизни. И все из-за восхождения на Эверест.