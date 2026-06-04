Боня вспомнила, как Собчак выбросила ее цветы на «Доме-2»: «Я бы так не смогла»

По словам Бони, в тот момент она искренне пыталась наладить контакт с тележурналисткой. Блогер хотела дружеского общения, но, как оказалось, чувства были не взаимны.

«Помните этот момент? Оказалось, что Ксения не взяла эти цветы и оставила их на улице возле своей гримерной. Я увидела их на следующий день. Я бы так не смогла», — рассказала Боня .

Она добавила, что долгое время не понимала, как можно принять знак внимания от человека, а потом просто выбросить его, сделав вид, что ничего не было.

Детали того самого эпизода Боня не уточнила, но подписчики сразу вспомнили старые выпуски «Дома-2». Много лет назад участница Виктория Боня пришла к гримерке Собчак с шикарным букетом, желая поздравить ведущую или просто порадовать.

Однако Ксения приняла цветы прохладно, а на следующий день букет был обнаружен выброшенным прямо на улице.

Для Бони, которая сама по сей день стремится к роскошному образу жизни и эффектным жестам, такое отношение оказалось личным оскорблением.

Конфликт между Собчак и Боней длится много лет. Ранее Ксения Собчак уже скептически отзывалась о миротворческой деятельности Виктории, а также о ее стремлении стать общественным деятелем.

Виктория, в свою очередь, регулярно вспоминает старые обиды. Это заявление стало очередным напоминанием о непростых отношениях двух блондинок, чьи пути не раз пересекались на телевидении и в светской хронике.

Виктория Боня приобрела известность как участница «Дома-2», а после ухода из проекта переехала в Монако и стала вести блог о роскошной жизни, позиционируя себя как светская львица и предпринимательница.

Ксения Собчак была ведущей «Дома-2» на протяжении многих лет и покинула проект в 2012 году. В разное время они обе неоднократно высказывались друг о друге в интервью, и их отношения всегда были далеки от идеальных.