Боня отругала дочь, попросившую 2000 евро: «Будешь полы мыть»

Ведущая и блогер Виктория Боня сделала замечание своей 14-летней дочери Анджелине после того, как та попросила у нее деньги на покупку вещей.

Виктория Боня посоветовала дочери «закатать губу»

Дочь ирландского бизнесмена Алекса Смерфита обратилась к матери с просьбой выделить две тысячи евро (примерно 170 тысяч рублей) на шопинг, пообещав в ответ отработать эту сумму, снявшись в блоге.

Однако Боня отреагировала резко, посоветовав дочери «закатать губу» и напомнив, что вещи она носит лишь по одному разу.

Ведущая также подчеркнула, что такие деньги многие люди зарабатывают за целый месяц, и предложила Анджелине отработать запрошенную сумму генеральной уборкой, добавив, что устала от постоянных просьб о деньгах.

Виктория Боня – дочери: «Достала уже своим попрошайничеством»

«Достала уже своим попрошайничеством. Две тысячи на шопинг! Ты вообще понимаешь, какие это деньги? Сейчас я тебе покажу шопинг, будешь у меня полы мыть», — пригрозила дочери Виктория.

