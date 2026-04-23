Боня отреклась от заявления Собчак в СК и потребовала извинений

После того как журналистка подала заявление в Следственный комитет на Владимира Соловьева, Боня обвинила ее в корыстных мотивах и использовании своего имени для сведения личных счетов.

Сначала Боня обрадовалась, решив, что Ксения поддержала ее из женской солидарности. Но, поразмыслив, она изменила мнение.

"Вчера мне показалось, я подумала: "Вау, женская солидарность, как это классно!

Наконец-то мы, девушки, объединились". А потом я посидела и подумала: ага, у нее с Соловьевым были конфликты, и, используя мое имя, она сейчас мстит ему", — заявила блогерша.

По словам Бони, она видит в этом сразу несколько нечестных мотивов: желание отомстить давнему оппоненту, хайп на резонансной теме и попытку еще сильнее стравить ее с телеведущим.

"И я хочу сказать: Ксения, у нас с тобой разные ценности. И я не просила подавать заявление в Следственный комитет", — подчеркнула Боня.

Боня пояснила, что ее действия отличаются от действий Собчак. Она не требовала наказать Соловьева, а лишь хотела получить профессиональную оценку его слов.

"Я подала не заявление, а на экспертизу — чтобы проверить эти высказывания, насколько они действительно корректны, как это будет оценено экспертами, в каком негативном формате они вредят моей репутации и насколько носят деструктивный характер", — объяснила блогерша.

Она также повторила, что готова закрыть вопрос, если Соловьев извинится перед ней и перед всеми женщинами, которых он оскорбил.

Боня заявила, что не нуждается в поддержке Ксении и не верит в чистоту ее намерений.

"Я делю все на два — и в искренность я тоже не верю, что это все так честно. Как сказала Катя Гордон, которая в этом вопросе, если дойдет до суда, будет представлять мои интересы: "Если Соловьев извинится, мы этот вопрос закроем". Чтобы просто не разводить эту грязь, которая сегодня появилась", — сказала она.

Боня обратилась напрямую к Собчак и призвала ее не вмешиваться.

"Ксения, я не верю. И еще раз не верю. Ты используешь меня в свою выгоду, потому что до меня доходит все, что ты говоришь за моей спиной. Просто знай это", — заключила бывшая участница "Дома-2".

Напомним, конфликт между Боней и Соловьевым начался после того, как блогерша записала 18-минутное обращение к президенту, в котором затронула проблемы наводнения в Дагестане, выбросы мазута и другие острые темы. В ответ телеведущий назвал Боню нецензурными словами в эфире федерального канала и обвинил в иностранном финансировании.

Сама Боня назвала Соловьева "врагом народа" и пригрозила подать коллективный иск. Позже она подала заявление на лингвистическую экспертизу высказываний телеведущего.

Параллельно у Бони был конфликт с Ксенией Собчак, которую она подозревала в сборе компромата. Позже выяснилось, что блогершу ввели в заблуждение, и она принесла извинения журналистке.