Боня отчитала дочь за отказ снимать видео во время отдыха в Куршевеле

Боня призналась, что ее разозлило поведение дочери, и она решила провести с ней серьезный разговор о деньгах и благодарности за ту жизнь, которую та ведет. В качестве аргумента Виктория привела пример из собственного прошлого, напомнив, что сама в подростковом возрасте подрабатывала на рынке, чтобы помочь семье.

«У тебя есть все, Анджелина! Я тебя заставляю семечками что ли торговать на морозе? Я злюсь, потому что хочу, чтобы ты в будущем умела зарабатывать. Если ты ведешь роскошный образ жизни — его нужно отрабатывать», — заявила телеведущая.

Виктория также раскрыла некоторые финансовые подробности, подчеркнув, что запросы дочери значительно превышают те средства, которые выделяет ее отец.

По словам телеведущей, отец Анжелины еженедельно переводит девочке около 25 евро. Однако, как отметила Боня, на питание во время поездок дочь может тратить до 50–60 евро в день.

Виктория Боня уже несколько лет проживает в Монако и воспитывает дочь Анжелину Летицию (родилась в 2010 году). Девочка учится в частной школе, помимо французского и английского языков, занимается музыкой и танцами.

Ранее звезда признавалась, что принципиально не покупает дочери одежду из масс-маркета (в ее гардеробе вещи только люксовых брендов) и возит ее на отдых только в лучшие отели мира. При этом сама Боня позиционирует себя как «мама, которая не балует» и считает, что дочь должна понимать цену деньгам.