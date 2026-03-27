Бондарчука заподозрили в романе с недавно овдовевшей Исаковой

Личная жизнь режиссер Федора Бондарчука по‑прежнему в центре внимания. Он не комментирует приватные темы, но после его разрыва с Паулиной Андреевой слухи о его новых отношениях появляются постоянно. На этот раз источники в светских кругах сообщают: у артиста могут быть отношения с актрисой Викторией Исаковой.

Что известно на данный момент

58‑летний режиссер Федор Бондарчук и 49‑летняя актриса Виктория Исакова пока не подтвердили слухи официально. Однако, как сообщает инсайдер, пара вместе посетила день рождения их общего друга — актера Александра Петрова. Совместное появление на светском мероприятии породило волну обсуждений в СМИ и среди поклонников.

Но выглядит все вполне логично. Ранее знакомая Бондарчука уже сообщала о его романе с женщиной за сорок, которая хороша собой и имеет отношение к миру искусства. Все это подходит под описание Виктории Исаковой. Поклонники считают, что отношения Бондарчука и Исаковой могли начаться во время съемок сказки о Буратино. Виктория сыграла в фильме роль Лисы Алисы, а Федор был продюсером проекта и исполнил роль Карабаса Барабаса.

Предыстория: расставание с Паулиной Андреевой

В марте 2025 года Федор Бондарчук и его вторая жена Паулина Андреева объявили о расставании после девяти лет совместной жизни. При этом официально они были женаты шесть лет.

У экс‑супругов есть общий ребенок — сын Иван. Пара предпочитает не афишировать подробности его жизни и тщательно скрывает мальчика от внимания прессы и публики.

После официального расставания Паулина Андреева взяла двойную фамилию — Андреева‑Бондарчук. Эта информация появилась в открытых данных на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Когда Виктория Исакова стала вдовой

Виктория Исакова больше двадцати лет прожила в браке с режиссером Юрием Морозом. У пары есть дочь Варвара. Летом 2025 года Юрий Мороз скончался, ему было 68 лет. Последние два года жизни он боролся с раком поджелудочной железы.

По материалам "Сплетник"

