Бондарчук высказалась о дочке: решили не показывать

От режиссера Федора Бондарчука у Светланы есть двое детей. Сын Сергей стал актером и обзавелся своей семьей. Он подарил родителям внуков. А дочка Варвара ведет непубличный образ жизни. Лишь несколько лет назад Бондарчук рассказала о тяжелом диагнозе девочки.
А на днях модель сделала категорическое заявление о своем ребенке. У 26-летней наследницы режиссера ДЦП и аутизм. Эти диагнозы Варваре поставили еще в детстве. Светлана ответила на вопросы поклонников. Те интересовались, почему модель не показывает дочку и редко говорит о ней.
"Если мы приняли решение об этом не говорить, не показывать, значит, нам так будет проще, потому что этот ребенок с нами на всю жизнь. Это надо понимать и уважать наш выбор", - приводит kp.ru слова Бондарчук.
Федор и Светлана Бондарчук с дочкой Варварой. Фото: соцсети герои публикации
Врачи поставили Варваре диагноз, когда девочке был всего годик. Родители не сразу узнали об особенностях своей малышки. Позже выяснилось, что у ребенка ДЦП.
Светлана утверждает, что ее дочка никогда не жила в пансионатах или за границей. Бондарчук подметила, что ребенок всегда был с ними рядом. Варвара жила и росла в их доме. Главное для них с Федором, это комфорт дочери. Ее окружает семья, племянницы, брат, няня и любящие ее люди.
Сейчас модель в разводе с мужем. Но Федор тесно общается с детьми. Он также разошелся и с актрисой Паулиной Андреевой. Та родила от него сына Ваню.
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