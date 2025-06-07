Бондарчук высказалась о дочке: решили не показывать

От режиссера Федора Бондарчука у Светланы есть двое детей. Сын Сергей стал актером и обзавелся своей семьей. Он подарил родителям внуков. А дочка Варвара ведет непубличный образ жизни. Лишь несколько лет назад Бондарчук рассказала о тяжелом диагнозе девочки.

А на днях модель сделала категорическое заявление о своем ребенке. У 26-летней наследницы режиссера ДЦП и аутизм. Эти диагнозы Варваре поставили еще в детстве. Светлана ответила на вопросы поклонников. Те интересовались, почему модель не показывает дочку и редко говорит о ней.