Бондарчук ответил Певцову, назвавшему "Буратино" вредным кино: "Все думают, что они эксперты"

Дмитрий Певцов против новогоднего кино. Что ответил Федор Бондарчук. Депутат Госдумы и звезда "Бандитского Петербурга" Дмитрий Певцов снова устроил громкую разборку вокруг российского кино. И в этот раз ответ ему прилетел от Федора Бондарчука.

Что сказал Федор Бондарчук

Во время последнего интервью Федора Бондарчука, который снялся в "Буратино" и стал продюсером картины, его попросили ответить на претензии депутатов. Выяснилось, что режиссер слышал высказывания Певцова и отреагировал на них по-своему.

"Все думают, что они эксперты, но это вкусовщина. Отвечать на это бессмысленно — всю жизнь кино нравилось или не нравилось. У нас все разбираются в кино, футболе и в сельском хозяйстве. Мне не нравится фильм Димы, кому-то нравится", — сказал Федор Бондарчук.

История споров вокруг "наших" и "их" героев

Федор Бондарчук напомнил, что еще 15 лет назад те же депутаты выступали против зарубежного влияния. Тогда парламентарии критиковали всех, кто смотрел американские фильмы. Они были обеспокоены, что дети воспитываются на западных игрушках, а также смотрят истории Marvel и Disney, забывая о том, что в России есть свои герои.

"В кино шел "Человек-паук". И все говорили: "Где наши герои, где? Нужно запретить и не показывать, чтобы нашу молодежь не портить. Где наши духовные скрепы?" — продолжил Бондарчук.

По его словам, "первым, кто рискнул представить российскую анимацию был Сельянов, потом появились "Богатыри", потом уже Кощей, затем пришло время "Чебурашки".

Теперь, по словам режиссера, ситуация стала обратной. Если раньше требовали запретить западные фильмы, то теперь вопросы возникают и к российским.

"Сейчас депутаты начинают говорить: "Доколе будем показывать?". Ну, что-то надо им говорить?" — заключил Бондарчук.

Так Бондарчук попытался проанализировать высказывание Певцова и других парламентариев во время съемок подкаста "Дайте сказать"

Певцов недоволен новогодним прокатом

Дмитрий Певцов в последние годы критикует российское кино и призывает власти заняться им плотнее. Его не устраивает многое: сюжеты, актеры, сценарии, спецэффекты. Он не раз говорил, что новое отечественное кино разлагает общество.

На совещании комитета Госдумы по культуре Певцов снова поднял эти вопросы. Он заявил, что все те фильмы, которые вышли в прокат в Новый год, "никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют". По его словам, "это вредный продукт, который разлагает наших детей".

Депутат считает, что авторы просто взяли популярные истории и превратили их в способ заработка. Певцов привел в пример историю с "буратинами и бременскими музыкантами".

