Бондарчук красиво ухаживал за Исаковой на премьере фильма

Светская хроника снова бурлит: на премьере сериала «Трудно быть богом» Федор Бондарчук и Виктория Исакова невольно подкинули топлива в костер слухов о своем романе. Бондарчук красиво ухаживал за Исаковой во время этого публичного мероприятия. И не увидеть искры между ними не мог разве что незрячий.

Как сообщает KP.RU, элегантный, почти бережный жест режиссера — он взял актрису за руку и помог подняться на сцену — мгновенно стал главной деталью вечера и поводом для бурных обсуждений в медиапространстве.

Этот эпизод не возник на пустом месте: еще раньше блогер и журналистка Божена Рынска открыто заявила, что между Бондарчуком и Исаковой действительно есть отношения. По словам Рынски, пара не прячется: они вместе ходят в гости, а динамика их общения говорит о том, что роман развивается. При этом журналистка не скрыла своего осторожного отношения к ситуации и выразила надежду, что режиссер «не изменит и не испортит все».

Напомним, что личная жизнь Федора Бондарчука уже несколько месяцев остается в центре внимания. В мае этого года он официально оформил развод с Паулиной Андреевой. Пара долго откладывала финальную точку, но в итоге все же завершила бракоразводный процесс. При этом бывшие супруги продолжают совместно воспитывать своего пятилетнего сына Ивана, стараясь оградить ребенка от лишнего внимания.

Теперь же публика гадает: был ли жест на премьере просто проявлением галантности или действительно тонким намеком на новые чувства. В любом случае Бондарчук и Исакова сумели сделать этот вечер не только кинематографическим, но и по-настоящему интригующим событием светской жизни.