«Большая удача, что она на курсе»: Дарья Мороз заступилась за Анну Пересильд, которую обвинили в блате

Дарья Мороз выступила в поддержку Анны Пересильд на фоне волны негативных отзывов о зачислении девушки в Московскую школу кино. Решение принять дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд на актерский факультет МШК вызвало бурю обсуждений в интернете. Артистка и педагог МШК Дарья Мороз твердо заявила, что Анне не предоставляли никаких привилегий.

Споры вокруг зачисления и позиция преподавателя

Анна Пересильд завершила школьное обучение в ускоренном формате и начала подбирать подходящее учебное заведение для освоения актерского мастерства. После рассмотрения ряда вариантов девушка выбрала актерский факультет МШК. Новость о ее зачислении моментально породила дискуссии: немало пользователей предположили, что решающим фактором стала известность родителей, а не личные достижения абитуриентки.

В своем блоге Дарья Мороз, которая ведет занятия в МШК, сообщила, что Анна наравне с остальными претендентами преодолела отборочные этапы и продемонстрировала на них «блестящий результат».

«Аня потрясающе талантливый человек. Для меня и для всей нашей педагогической команды — большая удача, что она на курсе», — заявила Мороз, добавив, что считает уместным поставить точку в этом обсуждении.

Единственным нюансом, привлекшим внимание, стал пропуск одного из конкурсных этапов: причиной послужили съемки в экспедиции. Как пояснила Мороз, этот момент заблаговременно согласовали и с администрацией школы, и с ней лично.

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено со мной и Университетом», — сделала акцент Дарья Мороз.

Личный пример Дарьи Мороз и реакция аудитории

Чтобы проиллюстрировать, что подобные ситуации не уникальны, Мороз напомнила о собственном опыте: во время поступления в Школу‑студию МХАТ ей также пришлось пропустить конкурс — она была занята на съемках у Георгия Данелии. Тогда Олег Табаков, занимавший пост ректора, принял решение, что первый год обучения Дарья будет оплачивать самостоятельно.

Реакция пользователей на слова актрисы оказалась неоднозначной. Одни встали на сторону педагога:

«Дарья Юрьевна — педагог с большой буквы. Если она говорит, что Аня талантлива, значит, так оно и есть»,

«Думаю, так оно и есть. Люди не будут жертвовать своим именем ради неталантливых детей», — обсудили в Сети.

Другие же остались при своем скептическом мнении, полагая, что статус звездной семьи все же дает скрытые преимущества:

«Все проходят отбор, но не все могут позволить себе пропустить конкурс ради съемок»,

«Кто бы что ни говорил, если ты знаешь родителей абитуриента, отношение к нему вск равно другое», — высказались в Сети.

Параллели с детьми других знаменитостей и отзывы о работе Анны

Часть комментаторов сопоставила ситуацию с Анной Пересильд с положением дочери Дарьи Мороз и Константина Богомолова. Пятнадцатилетняя Аня Богомолова не стремится к публичности, редко появляется в медиапространстве и не нацелена на карьеру в шоу‑бизнесе. Она посещает театральную студию, осваивает три языка и, по словам отца, отличается «наглостью, талантами и шармом».

Карьера Анны Пересильд не раз становилась поводом для критических замечаний. В сети ее нередко называют «невыразительной» и указывают на недостаточную глубину актерской игры. Например, зрители сериала «Нежность» с Евгением Цыгановым отмечали, что в исполнении Пересильд не хватало подлинной эмоциональности. Сама артистка воспринимает подобные отзывы без излишней драматизации.