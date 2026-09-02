Больная раком Лерчек экстренно госпитализирована с сильными болями

Валерия Чекалина. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press

Состояние Лерчек резко ухудшилось. Врачи ищут причину тяжелого состояния блогерши.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вновь оказалась в больнице — на этот раз из‑за мучительных болей в спине и ногах. Состояние оказалось настолько тяжелым, что многодетной матери пришлось прибегнуть к сильным обезболивающим.

Параллельно с лечением врачи проводят тщательную диагностику. Сначала сделали КТ — она не выявила очевидных патологий. Сегодня Лерчек прошла МРТ, чтобы детальнее изучить состояние тканей и структур, которые могут быть источником боли. О ходе обследования рассказали сама Лера и ее возлюбленный Луис.

Сама блогерша старается не драматизировать, но признается, насколько непросто ей сейчас приходится.

Лерчек и Луис в больнице. Фото: соцсети

«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская. Я нахожусь под сильными обезболивающими. Мне уже хочется скорее найти эту причину, чтобы не было этих болей», — поделилась Лерчек.

Сейчас главная задача врачей — выявить корень проблемы, а для самой Валерии самое важное — наконец избавиться от изматывающего болевого синдрома и вернуться к привычной жизни.

Интересно, что накануне больная раком Лерчек провожала в школу детей. На линейку в честь 1 сентября она явилась при полном параде — в парике, коротеньком платье и на высоких каблуках. Может, именно они спровоцировали боли в ногах, с которыми теперь Лерчек попала на больничную койку?

А вы как думаете, что происходит с Лерчек? Поделитесь в комментариях.

Лерчек и Луис с детьми 1 сентября. Фото: соцсети

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также