Больная раком Лерчек экстренно госпитализирована с сильными болями

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вновь оказалась в больнице — на этот раз из‑за мучительных болей в спине и ногах. Состояние оказалось настолько тяжелым, что многодетной матери пришлось прибегнуть к сильным обезболивающим.
Параллельно с лечением врачи проводят тщательную диагностику. Сначала сделали КТ — она не выявила очевидных патологий. Сегодня Лерчек прошла МРТ, чтобы детальнее изучить состояние тканей и структур, которые могут быть источником боли. О ходе обследования рассказали сама Лера и ее возлюбленный Луис.
Сама блогерша старается не драматизировать, но признается, насколько непросто ей сейчас приходится.
Лерчек и Луис в больнице. Фото: соцсети
«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская. Я нахожусь под сильными обезболивающими. Мне уже хочется скорее найти эту причину, чтобы не было этих болей», — поделилась Лерчек.
Сейчас главная задача врачей — выявить корень проблемы, а для самой Валерии самое важное — наконец избавиться от изматывающего болевого синдрома и вернуться к привычной жизни.
Интересно, что накануне больная раком Лерчек провожала в школу детей. На линейку в честь 1 сентября она явилась при полном параде — в парике, коротеньком платье и на высоких каблуках. Может, именно они спровоцировали боли в ногах, с которыми теперь Лерчек попала на больничную койку?
А вы как думаете, что происходит с Лерчек? Поделитесь в комментариях.
Лерчек и Луис с детьми 1 сентября. Фото: соцсети