Больная раком Лерчек экстренно госпитализирована с сильными болями

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вновь оказалась в больнице — на этот раз из‑за мучительных болей в спине и ногах. Состояние оказалось настолько тяжелым, что многодетной матери пришлось прибегнуть к сильным обезболивающим.

Параллельно с лечением врачи проводят тщательную диагностику. Сначала сделали КТ — она не выявила очевидных патологий. Сегодня Лерчек прошла МРТ, чтобы детальнее изучить состояние тканей и структур, которые могут быть источником боли. О ходе обследования рассказали сама Лера и ее возлюбленный Луис.

Сама блогерша старается не драматизировать, но признается, насколько непросто ей сейчас приходится.