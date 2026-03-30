"Болит постоянно, но я привык": звезда "Голоса" Данил Плужников пережил 15 операций и продолжает бороться

Среди гостей оказался и 24-летний Данил Плужников, который с рождения страдает от неизлечимого заболевания — псевдоахондроплазии. Из-за деформации костей его рост составляет всего 96 сантиметров. Парень рассказал, что боль сопровождает его постоянно, а кости и суставы продолжают разрушаться.

Данил признался, что из-за редкого диагноза (один на 60 тысяч новорожденных) конкретного лечения не существует. Врачи могут только поддерживать его состояние.

"Вся сложность в том, что это не изученная болезнь. Значит, конкретного лечения не предполагается, есть только поддерживающие моменты, но с этим уже ничего не сделаешь. С таким диагнозом рождается один из 60 тысяч детей. В общем-то с возрастом происходит разрушение костей и суставов. И когда-то мне придется заменить суставы, а в остальном ничего страшного в этом нет. Вот когда хожу, то что-то может болеть. На самом деле болит постоянно, но я к этому уже привык…"

За свою жизнь Данил перенес около 15 операций. Врачам приходилось ломать ему кости, а затем ставить аппарат Елизарова, чтобы вытягивать и исправлять деформации.

"Положительный эффект лечения в том, что деформации исправили, а из негативного — не все сделали хорошо! Теперь в каких-то моментах я обездвижен. Говорят, что от боли нужно пить обезболы, но я не пью", — поделился Плужников.

"Кухню адаптировали под него"

Мама Данила, Ирина Афанасьева, рассказала, что инвалидность сыну оформили в три года. Все это время они вместе ходили по врачам, лечение проходило по квотам. Сейчас женщина на пенсии и живет с сыном. Их кухню пришлось переделывать под особенности Данила.

"Сделали небольшой островок с маленьким холодильником. Еще там есть микроволновка, рабочий стол и раковина, что тоже находятся на его уровне", — поделилась она.

Несмотря на все трудности, Данил не жалуется. Он продолжает заниматься музыкой, старается быть самостоятельным, хотя в быту ему часто нужна помощь.

"Вот что могу, то делаю сам", — признался певец.

С наставником Димой Биланом, который помог ему на проекте "Голос", он до сих пор общается, но редко — в основном переписывается.

Звезда "Голоса" и путь к сцене

Данил Плужников стал известен в 2015 году после участия в четвертом сезоне шоу "Голос". Тогда 13-летний мальчик покорил зрителей и жюри исполнением песни "Два орла". Его наставником был Дима Билан. Несмотря на юный возраст и тяжелый диагноз, Данил дошел до финала и занял второе место.

После проекта он продолжил музыкальную карьеру. В 2018 году представлял Россию на Детском Евровидении, где занял 4-е место. Сейчас Данил пишет песни, выступает и, несмотря на постоянную боль и ограничения, продолжает жить полноценной жизнью.