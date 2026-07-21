Болели за Испанию: Анна Курникова показала детей от Энрике Иглесиаса в футболках сборной страны

Звезда мирового тенниса Анна Курникова, в прошлом — одна из сильнейших спортсменок в парном разряде, сегодня посвящает себя семье. Вместе с испанским исполнителем Энрике Иглесиасом она растит четверых детей. Недавно в личном блоге Анны появился теплый снимок, который приоткрыл завесу над их приватной жизнью — и поклонники не смогли сдержать восторга.

Супруги, известные своим стремлением держаться в стороне от шумихи, не стали присоединяться к знаменитостям на трибунах во время финала чемпионата мира по футболу. Вместо этого они следили за игрой в уютной атмосфере собственного дома в Майами. Именно там Анна и сделала тот самый кадр: на нем — их старшие дети, искренне радующиеся победе сборной Испании.

На фото — 8‑летние близнецы Николас и Люси, а также 6‑летняя Мария (Мэри). Все трое были одеты в футболки с символикой испанской команды. Девочки выбрали джинсовые шорты и одинаковые сиреневые кроксы, а Николас — синие шорты и белые бутсы. Эмоции ребят говорили сами за себя: восторг и гордость за Испанию читались в каждом движении.