Болели за Испанию: Анна Курникова показала детей от Энрике Иглесиаса в футболках сборной страны

Звезда мирового тенниса Анна Курникова, в прошлом — одна из сильнейших спортсменок в парном разряде, сегодня посвящает себя семье. Вместе с испанским исполнителем Энрике Иглесиасом она растит четверых детей. Недавно в личном блоге Анны появился теплый снимок, который приоткрыл завесу над их приватной жизнью — и поклонники не смогли сдержать восторга.
Супруги, известные своим стремлением держаться в стороне от шумихи, не стали присоединяться к знаменитостям на трибунах во время финала чемпионата мира по футболу. Вместо этого они следили за игрой в уютной атмосфере собственного дома в Майами. Именно там Анна и сделала тот самый кадр: на нем — их старшие дети, искренне радующиеся победе сборной Испании.
На фото — 8‑летние близнецы Николас и Люси, а также 6‑летняя Мария (Мэри). Все трое были одеты в футболки с символикой испанской команды. Девочки выбрали джинсовые шорты и одинаковые сиреневые кроксы, а Николас — синие шорты и белые бутсы. Эмоции ребят говорили сами за себя: восторг и гордость за Испанию читались в каждом движении.
Дети Курниковой и Иглесиаса. Фото: соцсети Анны Курниковой
Любопытная деталь, которую отметили фанаты, — наследственность. У всех троих старших детей — светлые волосы, как у мамы, и это невольно наводит на мысль, что теннисные гены Курниковой в этом вопросе оказались «сильнее» темных волос Иглесиаса. К снимку Анна добавила три эмодзи‑сердечка — небольшое, но очень теплое дополнение, которое сделало кадр еще душевнее.
История любви Анны и Энрике началась еще в 2001 году — на съемках клипа на песню «Escape». С тех пор пара прошла долгий путь: Иглесиас продолжает покорять сцены и активно гастролировать, а Курникова выбрала для себя другой приоритет — спокойную семейную жизнь вдали от вспышек фотокамер и пристального внимания прессы. Сейчас у звездной пары уже четверо детей.
Анна Курникова и ее четверо детей от Энрике Иглесиаса. Фото: соцсети Анны Курниковой
О грядущем пополнении в семье стало известно в августе прошлого года: папарацци удалось поймать момент, когда Анна находилась в Майами и уже не могла скрыть округлившийся живот.
17 декабря 2025 года на свет появился четвертый ребенок пары — мальчик, которого родители назвали Ромео. В марте Анна поделилась этой новостью с поклонниками, и с тех пор фанаты с особым трепетом следят за редкими моментами, когда семья все же приоткрывает дверь в свой уютный мир.
А вам нравится семья Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса? Поделитесь в комментариях.