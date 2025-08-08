"Более ста работ в кино": Калашникова после позора на ММКФ заявила об обширной фильмографии

Светская львица, актриса и певица Анна Калашникова высказалась о ситуации на ММКФ. Фестиваль был еще в апреле. Но шлейф той истории на красной дорожке до сих пор тянется за Анной.

То самое видео

Видео с красной дорожки ММКФ вирусилось в Сети. Вслед Анне Калашниковой неслись некрасивые фразы. Люди недоумевали, что она делает на мероприятии, и спрашивали друг у друга, кто эта дама.

Калашникова объяснилась после перенесенного позора. Она заявила, что на ММКФ была по праву. Она актриса и получила приглашение.

"У меня актерское образование. Более ста работ в кино. Я больше позиционируя себя как певица и телеведущая, а не актриса, но мне удивительно, почему они не ознакомились с моей биографией, что я заслуженно там, потому что у меня вышел сериал с Милошем Биковичем. Меня пригласили", — рассказала Калашникова во время шоу Давида Виннер 'Историс — Откройте, Давид'.

Анна добавила, что ей было до жути обидно, когда о ситуации написала пресса. В некоторых СМИ трудятся ее друзья. Она звонила им и спрашивала, почему они так поступили.

Те извинялись и обещали, что больше не позволят себе такого. Калашникова призналась, что эта история очень задела ее.

"Мне было очень неприятно. Это было действительно жестко", — поделилась Анна Калашникова.

Не привыкать

Анне Калашниковой не привыкать попадать в такие ситуации. Она периодически становится объектом нападок и критики по разным причинам. При этом сама Анна не про кого плохо не говорит.

Весной 2023 года Анна возмутила общественность своим облегающим нарядом и странными танцами. Она выступала перед военными в подмосковном госпитале. Хейтеры обрушились на нее с критикой за неуместность ﻿образа.

Прославилась на ТВ-шоу

Об Анне Калашниковой общественность узнала из телевизионных ток-шоу. На ТВ Калашникова появлялась в паре с Прохором Шаляпиным. Парочка заявляла о своей взаимной любви.

На глазах у зрителей разыгрывалась настоящая драма. Прохор узнал, что Анна беременна не от него. Он отказался жениться на неверной избраннице.

На днях Шаляпин признался, что все это было сочинением на вольную тему. По шоу они с Анной ходили, чтобы заработать денег. Больше он в такие игры не играет.