Богомолов устроил скандал на открытии «Театрального бульвара» в Москве

Торжественная церемония открытия прошла на Пушкинской набережной в Парке Горького — на самой большой сцене фестиваля. Мероприятие собрало режиссеров, директоров театров, актеров и других деятелей культуры.

Однако праздничная программа пошла не по плану. На сцену вышел возмущенный Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной, и буквально устроил разнос происходящему.

«Вам это нравится? Этот ад. Вы будете это терпеть?» — обратился он к залу.

В ответ раздалось неуверенное «Да». Ведущие и помощники режиссера, знающие крутой нрав Богомолова, попытались оправдаться, напомнив, что у него сейчас выпуск спектакля.

«Константин Юрьевич, ну сделайте как считаете нужным», — предложили они.

Режиссер не стал медлить. Он «уволил» симфонический оркестр, выгнал со сцены всех артистов и ведущих, объявив:

«Пустая сцена — это сейчас самое модное, самое классное».

Подоспевшую охрану Богомолов отодвинул с криком: «Я трезвый!»

Свое решение он объяснил тем, что сцена должна принадлежать молодым. После этого режиссер пригласил на сцену Даниила Чащина.

«Я приглашаю на сцену Даниила Чащина!» — объявил Богомолов.

Молодой режиссер поднялся и сказал: «Спасибо, учитель!» Мужчины обнялись.

Впоследствии стало ясно, что выход Богомолова был не срывом, а частью задуманного перформанса — импровизированного спора режиссеров, представляющих разные театры и подходы к искусству. После него на сцене выступили и другие постановщики.

Тем не менее, эффектный и дерзкий выход худрука Театра на Бронной стал главной темой обсуждения церемонии в кулуарах и социальных сетях.

Константин Богомолов — российский режиссер театра и кино, художественный руководитель Театра на Бронной, а также с 2024 года — Театра-сцены «Мельников» (бывший Театр Романа Виктюка).

Он известен своими эпатажными постановками и неоднократно оказывался в центре скандалов. В конце мая 2026 года в прессе активно обсуждался его конфликт со студентами Школы-студии МХАТ, куда его хотели назначить ректором, что вызвало протесты в театральной среде. Богомолов женат на телеведущей Ксении Собчак.