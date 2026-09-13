Богомолов на фоне слухов о расставании обратился к Собчак: «Мы стояли в церкви»

В личном блоге Константин Богомолов опубликовал фотографию супруги на фоне моря и сопроводил снимок теплыми словами.

«Семь лет назад в этот день (только была пятница) мы с тобой стояли в церкви. Семь лет назад мы решили быть вместе (то есть конечно немного раньше). Семь лет прошло, а я помню каждую секунду, и очень счастлив, что тогда мы с тобой все преодолели, ничего не испугались. Ты безумно крутая, любимая единственная и неповторимая. Моя молния! Навсегда!» — написал Богомолов.

На снимке Ксения Собчак позирует в светлом платье с вышивкой на фоне морского пейзажа. Публикация быстро набрала сотни лайков и комментариев от поклонников пары.

Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились в сентябре 2019 года. Пара запомнилась эпатажным подходом к торжеству. К зданию ЗАГСа они подъехали на черном катафалке, украшенном надписью «Пока смерть не разлучит нас». После регистрации молодожены снова улеглись в этот автомобиль и отправились кататься по городу.

Позже в тот же день пара обвенчалась в храме Большого Вознесения у Никитских ворот. В храм они приехали уже в карете, запряженной лошадьми. На церемонии венчания венец над головой Собчак держал телеведущий Андрей Малахов, а над головой Богомолова — актер Игорь Миркурбанов.