Блохи покусали зрителей во время концерта Григория Лепса в Санкт-Петербурге

Концерт Григория Лепса в Санкт‑Петербурге запомнился публике не только хитами, но и крайне неприятным инцидентом. Посетители БКЗ «Октябрьский» столкнулись с нашествием блох — и теперь ситуацией занимается Роспотребнадзор.
Как сообщает
Территориальное подразделение Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области направило официальное предупреждение государственному бюджетному учреждению культуры «Большой концертный зал „Октябрьский“» под руководством Эммы Лавринович.
По результатам инспекции руководство площадки получило предписание выполнить полное уничтожение насекомых, а также провести всесторонние санитарно‑гигиенические и технические проверки помещений — это необходимо для гарантирования безопасности посетителей в дальнейшем.
Помимо этого, работникам БКЗ нужно систематически регистрировать количество насекомых и контролировать результативность выполняемых мероприятий по обработке помещений.
На фоне скандала всплыли и другие проблемы учреждения: согласно данным сервиса Rusprofile, «БКЗ Октябрьский» сейчас выступает ответчиком по трем судебным искам — общая сумма требований составляет 38 миллионов рублей.
А вы сталкивались с подобными инцидентами, посещая концерты звезд? Поделитесь в комментариях.