Блохи покусали зрителей во время концерта Григория Лепса в Санкт-Петербурге

Концерт Григория Лепса в Санкт‑Петербурге запомнился публике не только хитами, но и крайне неприятным инцидентом. Посетители БКЗ «Октябрьский» столкнулись с нашествием блох — и теперь ситуацией занимается Роспотребнадзор.

Как сообщает MK.RU , поводом для вмешательства ведомства стала жалоба петербуржца, которую он подал 21 июля. Мужчина сообщил, что во время выступления артиста его и соседа (они сидели на местах 39 и 40 в 33‑м ряду) покусали насекомые. Данные об обращении появились в базе Генеральной прокуратуры.

Территориальное подразделение Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области направило официальное предупреждение государственному бюджетному учреждению культуры «Большой концертный зал „Октябрьский“» под руководством Эммы Лавринович.

По результатам инспекции руководство площадки получило предписание выполнить полное уничтожение насекомых, а также провести всесторонние санитарно‑гигиенические и технические проверки помещений — это необходимо для гарантирования безопасности посетителей в дальнейшем.

Помимо этого, работникам БКЗ нужно систематически регистрировать количество насекомых и контролировать результативность выполняемых мероприятий по обработке помещений.

На фоне скандала всплыли и другие проблемы учреждения: согласно данным сервиса Rusprofile, «БКЗ Октябрьский» сейчас выступает ответчиком по трем судебным искам — общая сумма требований составляет 38 миллионов рублей.

А вы сталкивались с подобными инцидентами, посещая концерты звезд? Поделитесь в комментариях.