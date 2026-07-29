Блогеру и многодетной матери Елене Блиновской отказано в смягчении приговора

История Елены Блиновской, некогда известной как «королева марафонов», все чаще звучит не в контексте громких запусков и многомиллионных доходов, а сквозь призму тяжелых личных потерь. Сейчас для блогерши на первый план вышла не карьера и не бизнес, а самое простое и одновременно недоступное — возможность быть рядом с собственными детьми. Но суд вновь не пошел навстречу: в смягчении приговора Блиновской отказали.

Экс‑блогер повторно попросила отсрочить исполнение наказания до 2034 года — то есть до того момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Сейчас приговор Блиновской — 4,5 года колонии, и при нынешнем раскладе она выйдет на свободу не раньше 2030 года. За это время дети заметно повзрослеют, а многие ключевые моменты их жизни уже безвозвратно пройдут без мамы.

Сама Елена на суде с болью говорила о том, что пропускает важнейшие вехи в судьбе своих детей. Так, старший ребенок уже окончил 11‑й класс, а значит, мимо мамы прошли и напряженная подготовка к ЕГЭ, и торжественный выпускной — события, которые в обычной семье становятся памятными.

Младшую дочь, которой сейчас шесть лет, Блиновская не видела уже три года. В своих обращениях к суду многодетная мать искренне просила проявить милосердие и дать детям шанс расти в полноценной семье, где рядом есть мама.

Это не первая подобная просьба: в октябре Блиновская уже обращалась с ходатайством об отсрочке, но тогда суд отклонил его, аргументировав тем, что воспитанием детей занимаются бабушка и дедушка.

Еще одним заметным эпизодом в этой истории стал перевод Блиновской в декабре 2025 года во Владимирскую ИК‑1. Перемещение осужденной обернулось серьезными организационными сложностями: из‑за усиленных мер досмотра работа колонии на некоторое время оказалась фактически парализована.

У Елены Блиновской четверо детей. В семье растут трое сыновей и одна дочь: старший сын Всеволод, близнецы Мирон и Платон и дочь Аврора.

После того как Елена и ее муж Алексей оказались в сложной жизненной ситуации, дети временно перешли под опеку родственников — в основном родителей Алексея.

А вы как считаете, Елене Блиновской место на свободе или за решеткой? Поделитесь в комментариях.

По материалам Mash