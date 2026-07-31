Блогерша Соня Мармеладова расплакалась в суде во время оглашения приговора

Порнозвезда Соня Мармеладова (настоящая фамилия — Вершинина) избежала реального тюремного срока: суд приговорил ее к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии. Оглашение вердикта стало для девушки моментом огромного облегчения. В суде Соня плакала. А услышав про условное наказание, заметно выдохнула.

На заседание Мармеладова приехала с большой спортивной сумкой — по всей видимости, готовилась к тому, что ее прямо из зала суда отправят в колонию. Это вполне могло оказаться реальностью: прокурор запрашивал для нее 3,5 года лишения свободы.

По данным следствия, девушка зарабатывала на продаже контента для взрослых через приватные каналы и чаты в Telegram — общий доход от этой деятельности превысил 30 миллионов рублей. В итоге в доход государства обратят почти 4,8 миллиона рублей, которые фигурируют в деле как незаконная прибыль, а также изымут золотой iPhone 16 Pro Max.

При этом суд постановил вернуть владелице большую часть изъятых аксессуаров: среди них — наручники, красный кожаный чокер, розовый вибратор, фаллоимитаторы, портупея.

Теперь Соне предстоит пройти испытательный срок: при нарушении условий условное наказание могут заменить на реальное.

По материалам SHOT

А вы как считаете, какого наказания заслуживает блогерша — условного или все-таки реального? Поделитесь в комментариях.