Блогера Гусейна Гасанова приговорили к четырем годам колонии: за что

Громкое дело против блогера Гусейна Гасанова подошло к финальной точке — Пресненский суд Москвы заочно приговорил его к четырем годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей по обвинению в отмывании денег. При этом история разбирательства получилась многослойной: от налоговых претензий до международного розыска.

Изначально претензии к Гасанову касались неуплаты налогов: по данным следствия, в 2019–2021 годах блогер недоплатил в бюджет 175 миллионов рублей. Однако позже он погасил задолженность перед ФНС, и обвинения по этой части с него сняли. Сам Гасанов настаивал, что не имел злого умысла и не осознавал криминальный характер своих действий.

Параллельно с налоговым эпизодом следствие выдвинуло более серьезное обвинение — в отмывании денег. По версии правоохранителей, блогер с помощью различных схем легализовал 68 миллионов рублей, часть из которых пошла на покупку квартиры в «Москва‑Сити». Именно эта линия и легла в основу итогового приговора.

В 2025 году, после выдвижения обвинений, Гасанова заочно арестовали, а затем объявили в международный розыск. Причина проста: блогер покинул Россию и, по предварительным данным, сейчас проживает в ОАЭ. Из‑за отсутствия фигуранта на территории страны суд рассматривал дело в заочном порядке, а вынесенный приговор пока остается неисполненным — до возможной экстрадиции или возвращения Гасанова.

Дело Гусейна Гасанова — один из самых резонансных кейсов против крупных блогеров: оно показывает, как финансовые схемы, даже если часть претензий удается закрыть, могут привести к серьезным уголовным последствиям. Учитывая международный статус розыска, дальнейшая судьба приговора будет зависеть от того, окажется ли блогер в зоне досягаемости российского правосудия.

Напомним, недавно была осуждена блогер Лерчек, Валерия Чекалина. Она отделалась условным сроком. При этом ей придется выплатить огромный штраф, его сумма превышает 700 млн рублей.

По материалам Baza