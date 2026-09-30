Блогера Дмитрия Портнягина и его жену приговорили к большим срокам за отмывание денег

Блогер Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина получили реальные сроки по делу о легализации денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Суд признал их виновными: Дмитрий отправится в колонию общего режима на 5 лет, его супруга — на 8. Вину Портнягин признал полностью, но просил не лишать его свободы, напомнив, что остается единственным взрослым мужчиной в большой семье.

Что назначил суд

Дмитрию Портнягину назначили 5 лет колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Его жене Екатерине дали 8 лет колонии общего режима и штраф 3,5 млн рублей, однако отбывание наказания ей отсрочили до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дополнительно суд конфисковал в пользу государства 7 млн рублей.

Третий фигурант дела, полностью признавший вину, получил условный срок с испытательным периодом в три года.

Последнее слово Портнягина

В своем последнем слове Дмитрий Портнягин заявил, что никогда не пытался уйти от ответственности. Он подчеркнул, что деньги были заработаны законной предпринимательской деятельностью и он не мог предполагать, что в какой-то момент они будут считаться преступным доходом. По его словам, репутация, которая оставалась его главным активом, была разрушена, а то, что они строили почти 20 лет, исчезло за несколько месяцев. Блогер просил суд не отправлять его в колонию, поскольку он — единственный взрослый мужчина в семье. Тем не менее суд постановил взять его под стражу: Портнягина вывели из зала в наручниках.

Позиция Екатерины Портнягиной

Екатерина Портнягина признала вину в полном объеме лишь по делу о взятке. Накануне она подтвердила наличие явки с повинной и в последнем слове искренне раскаялась, попросив прощения за свои действия. По второй статье защиту просила оправдать за отсутствием состава преступления.

Прокурор запрашивал для Екатерины 7,5 года лишения свободы и штраф 3,5 млн рублей. Адвокаты просили альтернативное наказание — штраф 1 млн рублей без лишения свободы. В итоге суд назначил более строгое наказание, чем просило обвинение.

Суть обвинений

По данным следствия, Дмитрию Портнягину вменяется легализация 15 млн 308 тысяч рублей. С 2018-го по 2020 год блогер вместе с супругой скрыл от уплаты налоги в размере 124 млн рублей. Следствие считает, что Портнягин регулярно переводил деньги на счета третьих лиц, тем самым отмывая свои доходы.

По материалам SHOT