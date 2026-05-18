Блогер из «Звезд в джунглях» Женя Кривцова развелась с мужем после 13 лет любви

Блогер и звезда реалити-шоу «Звезды в джунглях» Женя Кривцова развелась мужем после 13 лет отношений. Пара воспитывает трех детей.

Развод Жени Кривцовой состоялся 17 февраля

О расставании с некогда любимым мужчиной 37-летняя Евгения Кривцова рассказала в своем личном блоге, уточнив, что брак был расторгнут еще в феврале.

Как пишет Евгения, официальный развод состоялся 17 февраля. А 7 марта, через 13 лет после знакомства, они разъехались.

«Вот так. Теперь у меня нет от вас секретов», — поделилась Кривцова, сопроводив признание видео, где она запечатлена счастливой рядом с уже бывшим партнером.

Что Жене Кривцовой пишут в комментариях

Слухи о проблемах в паре ходили давно. В апреле Евгения делилась грустными мыслями в соцсетях. И вот теперь стало известно о разрыве пары.

Многие подписчики выразили Жене поддержку. «Все наладится у вас обоих! Уверена, это было обдуманное и зрелое решение. Обнимаю тебя»; «Ого… Пусть это пойдет во благо»; «Поздравляю с новым этапом, Женечка. Честно говоря, я видела лишь несколько ваших интервью, но искренне рада за вас. Вы каждый день заслуживаете восхищения», — написали комментаторы в соцсетях.

А что бы вы написали Жене Кривцовой? Делитесь в комментариях!