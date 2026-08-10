Блогер из Юрмалы обвинила Галкина* в том, что он «укоротил жизнь» Пугачевой

По ее мнению, именно шоумен виноват в ухудшении здоровья Аллы Пугачевой.

«Я считаю, что Галкин не уберег Пугачеву. Галкин ей, конечно, укоротил жизнь тем, что вынудил ее оказаться в такой среде, где столько хейта, буллинга, стресса и проблем», — заявила блогер.

Диана также усомнилась в версии певицы о переломе ноги. Она утверждает, что врачи якобы написали ей в личные сообщения: у Пугачевой не могло быть перелома, поскольку сначала разрушается бедренная кость, и падение произошло именно из-за этого, а не наоборот.

При этом сама Алла Пугачева на фестивале «Лайма Рандеву» в Юрмале в конце июля лично рассказала о своей травме.

Певица подтвердила, что четыре месяца была обездвижена из-за перелома ноги и тазобедренного сустава. Она призналась, что у нее были панические атаки, и она не была уверена, что сможет снова ходить.

«Я четыре месяца была обездвижена. Я упала, сломала ногу, тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что я вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно», — рассказывала артистка.

На прогулках по Юрмале Пугачеву замечали как с тростью, так и без нее. Во время одной из таких прогулок журналистка Божена Рынска встретила певицу с детьми Гарри и Лизой.

Пугачева тогда сказала, что тоже «еле ноги волочит», но призвала не унывать: «Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием!».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.