Бледанс о романе Башарова: «Каждая из нас всегда верит, что может изменить»

Бледанс считает, что Борисова, как и многие женщины, верит в возможность изменить своего избранника. Она полагает, что Ася уверена: именно ей удастся то, что не получилось у предыдущих возлюбленных Башарова.

«Каждая из нас всегда верит, что может изменить, и он станет другим. И, конечно, все уже знают, что это не так, что ничего никто не меняет, что это все изменяется ненадолго. Но это слепая вера», — заявила Бледанс Teleprogramma.org.

По мнению актрисы, Борисова готова мириться с выходками возлюбленного, потому что в актере есть много привлекательных черт.

«Талантливый человек, и искрометный, и как с ним классно живется. Поэтому, конечно же, женщины что-то просто закрывают в глазах. И наверняка то, что мы увидели в шоу, это было не первый раз, бывало за всю их совместную жизнь. Просто хорошего-то больше. И поэтому это якобы плохое мы пропускаем ему, а пропускать, конечно, нельзя», — добавила Бледанс.

Она выразила надежду, что история закончится благополучно, но отметила, что происходящее вызывает у нее неприятные чувства.

Напомним, Марат Башаров уже дважды был женат. Обе его бывшие супруги — актриса Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова — обращались за медицинской помощью после инцидентов в семье. У Архаровой был диагностирован перелом носа, сотрясение мозга и гематомы. У Шевырковой — также перелом носа.

Ася Борисова стала избранницей актера в 2022 году. Пара впервые открыто заявила о своих отношениях на шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!», где участники проходят испытания и борются за главный приз.