Билеты на юбилей Лепса удивили ценой: сколько стоит самая дорогая ложа

Уже назначена дата большого сольного концерта — 16 июля 2027 года, а главной площадкой станет легендарный стадион "Лужники" в Москве. Пока до события еще больше двух лет, но билеты уже активно продают, и их цена вызывает у поклонников удивление.

Сколько стоит попасть на концерт?

Диапазон цен на билеты поражает своим контрастом. Самый дорогой и эксклюзивный вариант — это ложа на 18 человек. За возможность комфортно разместить свою компанию в отдельном секторе просят 900 тысяч рублей. И интерес к таким предложениям уже есть — по данным билетных операторов, почти все ложи уже раскуплены, остался всего один свободный комплект.

Однако организаторы позаботились и о более демократичных вариантах. Самый бюджетный билет на трибуны стоит 1.5 тысячи рублей. Чем ближе к сцене, тем дороже: цены на трибунах доходят до 12 тысяч.

Танцпол: 2 тысячи рублей.

Фан-зона: 3 тысячи рублей.

VIP-зона: 13 тысяч рублей.

Таким образом, каждый поклонник может выбрать вариант по своим возможностям — от скромного места на трибуне до роскошной ложи.

Чего ждать от самого концерта?

По информации источников, близких к организации, Лепс готовит для зрителей насыщенную программу. В этот вечер со сцены "Лужников" прозвучат все главные хиты, которые сделали его звездой и которые публика ждет на каждом концерте.

Но этим артист не ограничится. Поклонников ждут сюрпризы: Лепс обещает исполнить редкие треки, которые редко включает в свои обычные шоу, а также презентовать несколько новых песен. Так что концерт должен стать не просто праздничным, а по-настоящему уникальным событием.

Почему такой ажиотаж после падения гонораров?

Интерес к этому концерту выглядит особенно ярко на фоне недавних новостей. Еще в начале 2026 года ряд СМИ писали, что Григорий Лепс оказался «самым невостребованным артистом февраля». Сообщалось, что спрос на его выступления упал, а гонорар снизился с 15 до 10 миллионов рублей за шоу.