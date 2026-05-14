Билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым раскупили за 200 тысяч рублей

Продажи стартовали в середине марта 2026 года. Уже в первый час все места на официальных ресурсах театра были выкуплены. У касс выстраивались пятичасовые очереди. Цена билетов в кассе варьировалась от 3 до 50 тысяч рублей.

Всего запланировано шесть показов. Официально спектакль пройдет 14 и 15 мая на Основной сцене МХТ имени Чехова.

Перекупщики начали продавать места на вторичном рынке в день старта продаж. Если 16 марта цена за место в партере составляла 165 тысяч рублей, то к концу апреля она достигла 200 тысяч. Это в четыре раза выше самого дорогого билета в официальной кассе.

На премьеру 14 мая, по данным на 23 апреля, в продаже оставались места в третьем ряду по 200 тысяч рублей. Продавцы на частных площадках предлагали билеты дешевле — от 70 до 125 тысяч рублей, но в личной переписке.

На предпремьерном показе 13 мая Юра Борисов вышел на сцену в костюме из материала, похожего на фольгу. По сцене он передвигался на роликах. Одним из главных мотивов спектакля режиссер назвал «потерянную самоидентификацию отдельно взятого человека».

В постановке также заняты Анна Чиповская (Гертруда), Артем Быстров (отец Гамлета), Андрей Максимов (Клавдий) и другие.

Юра Борисов получил мировую известность после роли в фильме «Анора» (2024), за которую был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии киноактеров США. Он стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В апреле 2026 года Борисов вошел в пятерку самых брутальных актеров России.

Спектакль «Гамлет» стал третьим обращением МХТ к пьесе Шекспира. Первая постановка начала XX века была мистерией, вторая — историей об одиночестве. Новая версия, как указано на сайте театра, «спрессованная и наэлектризованная».