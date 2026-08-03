Билан осадил журналистов за дурацкие вопросы: «Мне противно»

Артист заявил, что многие интервьюеры ограничиваются клише и не пытаются узнать его как личность.

По словам Билана, поверхностные вопросы вызывают у него неприятные ощущения, и он призвал журналистов относиться к своей работе серьёзнее. Он посоветовал им искать глубину в темах и не ограничиваться стандартными формулировками.

Певец предложил представителям СМИ «копать слой глубже», подчеркнув, что ему противно отвечать на дурацкие вопросы.

Билан отметил, что его творческий путь и жизненный опыт заслуживают более вдумчивого подхода, а не формальных бесед.

«Мне противно», - отметил артист.

Инцидент произошёл на одном из светских мероприятий, где артист давал краткие интервью. Видео с его высказыванием разлетелось в соцсетях и вызвало бурное обсуждение.

Многие пользователи поддержали певца, согласившись, что журналисты часто задают одни и те же поверхностные вопросы. Другие, напротив, посчитали, что выступление Билана было излишне резким.

Дима Билан — заслуженный артист России, победитель конкурса «Евровидение-2008», автор многочисленных хитов. Он не раз высказывался о низком уровне современных интервью и призывал к более глубокому анализу его творчества.

В прошлом певец также критиковал журналистов за навязчивое внимание к его личной жизни и здоровью. Многие поклонники отметили, что артист не впервые поднимает эту тему и его раздражение можно понять — из года в год ему задают одни и те же вопросы. Некоторые представители СМИ уже отреагировали на высказывание Билана, пообещав в будущем тщательнее готовиться к интервью с ним.