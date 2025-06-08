Билан: "Никаких у меня ВИЧ нет, извините"

Три года назад Дима Билан столкнулся с проблемами со здоровьем. Артист скрывал подробности своего состояния. Этим певец и спровоцировал пересуды о своем самочувствии.

Лишь сейчас Билан решился раскрыть кое-какие подробности. Но диагноз называть не стал. Упомянул музыкант, что речь шла о предраковом заболевании, пишет Starhit . Другие слухи о своих болезнях поп-исполнитель отрицает.

"Ну, во-первых, никаких у меня ВИЧ нет, извините. Об этом тоже много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. После перелома у меня система сосудов немножко поехала. На левой ноге синяя коленка. А в остальном — прям все, слава богу, хорошо", — поделился Билан в интервью Надежде Стрелец.

В феврале 2022 года Дима был вынужден лечь на операцию. Певец понимал, что вмешательство будет серьезным. Однако пути назад не было. Артисту даже приходилось принимать обезболивающие. Впереди его ждала долгая реабилитация. Перевязки, боли и лечение.

Певец привык терпеть неудобства. Он соглашался на некоторые манипуляции без наркоза. Поддержку Диме отказывали его родственники и близкие. Он понял, что не одинок. Билан дал понять, что ему тяжело проявлять слабость. Он не умеет жаловаться.