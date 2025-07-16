80-летие со дня рождения легендарного российского продюсера Юрия Айзеншписа — знаковая дата. Его энергия и чутье на таланты кажутся невероятными даже спустя двадцать лет после его преждевременной смерти от инфаркта в 60 лет.

Айзеншпис стал творческим вдохновителем для многих звезд, включая Виктора Цоя и группу "Кино". Он открыл для публики такие культовые коллективы, как "Технология" и "Моральный кодекс", а также продюсировал Линду, Катю Лель и Влада Сташевского.

Его последним и самым успешным проектом стал Дима Билан, карьеру которого Айзеншпис направлял с самого начала.

Билан, получив премию MTV на следующий день после смерти наставника, и сегодня остается на вершине музыкального олимпа.

В годовщину рождения Айзеншписа Билан посетил его могилу, вспоминая о его постоянной актуальности и способности быстро адаптироваться к новым трендам, передает KP.RU.

Артист планирует организовать вечер памяти своего учителя, чтобы почтить его вклад в российскую музыкальную индустрию и выразить благодарность за неоценимый опыт.

Айзеншпис, внесший огромный вклад в развитие отечественной поп-культуры, навсегда останется в памяти как выдающаяся личность.