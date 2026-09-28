Беззубов о последних минутах жизни Соседова: «Начало прерываться дыхание»

Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов вспомнил, как администратор гостиницы после падения Соседова вызвала скорую и побежала за ним. Он сразу бросился к критику.

«У него начало прерываться дыхание. Мы пытались ему делать искусственное дыхание. «Скорая» приехала моментально. Мы положили его на носилки, вынесли к «Скорой», — рассказал Беззубов.

В больнице Соседова осмотрели врачи. На консилиуме было принято решение об операции, так как состояние критика оценивалось как тяжелое.

Однако спасти его не удалось — в 22:45 по местному времени Беззубову сообщили, что Сергей Васильевич скончался, а травма оказалась несовместима с жизнью.

Беззубов также был одним из тех, кто посмотрел запись с камер видеонаблюдения в холле гостиницы. По его словам, посторонних рядом с Соседовым не было — на лестнице он находился один.

«Это страшно — он летел. Но там не видно ног, поэтому непонятно — он то ли споткнулся, то ли поскользнулся. Упал на затылок и потерял сознание. Крови не было, он просто очень сильно ударился головой… Сергей Васильевич был в очень хорошем настроении, беды ничего не предрекало», — поделился организатор.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри 21 сентября, чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды. Он заселился в отель «Дархан», а 23 сентября, выйдя из номера покурить, упал на лестнице при возвращении. Критику было 58 лет. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг.