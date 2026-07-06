«Безумный Макс»: Галкин* взволновал фанатов фото из спортзала в Латвии

На фото он выполнял упражнение на ноги, и многие зрители обратили внимание как на его спортивную форму, так и на технику исполнения.
В своих соцсетях Галкин* заявил, что сделал 15 повторений с весом 280 килограммов и платформой, уточнив, что общий вес составил 325 килограммов. Он также отметил, что угол в коленях составлял 90 градусов, видимо, намекая на корректность выполнения упражнения.
В посте он иронично обратился к рэперу Басте, который ранее публиковал похожие видео, — как будто подколол его за подходы.
Подписчики отреагировали по-разному: одни восхитились его физической формой, другие посоветовали не рисковать и снизить нагрузку.
В комментариях звучали шутки вроде «Безумный Макс: ноги ярости» и предположения, что на следующий день он будет чувствовать себя разбитым.
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Максим Галкин* и Алла Пугачева живут на Кипре, куда перебрались после отъезда из России. В последние годы семья активно путешествует, но основным местом проживания остается Лимасол.
Время от времени юморист посещает Латвию и другие страны, но в России не появляется. Его публикации в соцсетях неизменно привлекают внимание поклонников, особенно когда он делится личными кадрами из повседневной жизни.
*Включен в реестр иностранных агентов