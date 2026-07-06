«Безумный Макс»: Галкин* взволновал фанатов фото из спортзала в Латвии

Шоумен Максим Галкин*. Фото: КП/Кристина Безбородова

Иноагент Максим Галкин*, который сейчас живет с Аллой Пугачевой и детьми на Кипре, на днях появился в Латвии и поделился кадрами из тренажерного зала.

На фото он выполнял упражнение на ноги, и многие зрители обратили внимание как на его спортивную форму, так и на технику исполнения.

В своих соцсетях Галкин* заявил, что сделал 15 повторений с весом 280 килограммов и платформой, уточнив, что общий вес составил 325 килограммов. Он также отметил, что угол в коленях составлял 90 градусов, видимо, намекая на корректность выполнения упражнения.

В посте он иронично обратился к рэперу Басте, который ранее публиковал похожие видео, — как будто подколол его за подходы.

Подписчики отреагировали по-разному: одни восхитились его физической формой, другие посоветовали не рисковать и снизить нагрузку.

В комментариях звучали шутки вроде «Безумный Макс: ноги ярости» и предположения, что на следующий день он будет чувствовать себя разбитым.

Максим Галкин*. Фото: соцсети

Максим Галкин* и Алла Пугачева живут на Кипре, куда перебрались после отъезда из России. В последние годы семья активно путешествует, но основным местом проживания остается Лимасол.

Время от времени юморист посещает Латвию и другие страны, но в России не появляется. Его публикации в соцсетях неизменно привлекают внимание поклонников, особенно когда он делится личными кадрами из повседневной жизни.

*Включен в реестр иностранных агентов

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