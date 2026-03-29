"Без языка, но с трубочкой": Гоша Куценко повторил жест SHAMANа на Байкале, но по-своему

В своем Telegram-канале актер Гоша Куценко опубликовал видео, на котором видно, как он припадает ко льду знаменитого озера. Но в отличие от SHAMAN, который недавно шокировал общественность, облизывая замерзшую поверхность, Куценко поступил иначе.

Актер подошел к вопросу более гигиенично. Он не стал прикасаться языком ко льду, а просто выпил байкальскую воду через трубочку. Видео он подписал емкой фразой:

"Байкал! Как много в этом слове!"

Подписчики оценили креативный подход. Многие отметили, что Куценко и эпатажный певец SHAMAN — большая разница. Один шокирует публику, а другой просто наслаждается природой, не нарушая ее покоя.

Напомним, недавно SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался в центре громкого скандала. Он опубликовал ролик, где с особым усердием облизывает лед на Байкале. Поклонники разделились на два лагеря: одни были в восторге, другие возмутились, заявив, что он оскверняет священное место.

Сам певец позже объяснил свой поступок тем, что был поражен красотой озера. Он также подчеркнул, что не нарушал законов РФ. А его необычный жест, по слухам, стал рекламой новой песни, посвященной Байкалу.

А лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и вовсе устроил на концерте в Иркутске настоящий ритуал. Он заявил, что вместе с публикой проведет "очищение Байкала от лизунов".

Шнуров попросил зрителей поднять руку вверх и поклониться. Так он в своей фирменной манере высмеял выходку SHAMAN.