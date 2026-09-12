«Без прикрас»: 71-летняя Ирина Хакамада показала себя без макияжа, очков и фильтров

В эпоху, когда соцсети диктуют стандарты «идеальной картинки», смелость отказаться от фильтров и показать себя настоящей — уже жест. Ирина Хакамада, экономист и коуч, не раз доказывала, что не гонится за навязанными образами. И на этот раз она вновь напомнила: сила — не в безупречном фасаде, а в честности с собой и аудиторией. 71‑летняя Хакамада опубликовала кадры без макияжа, ретуши и даже без своих фирменных очков — и сделала это с легкой иронией и внутренней свободой.

Ирина Хакамада поделилась в личном блоге снимками, на которых предстала в максимально естественном виде — без макияжа, без ретуши, крупным планом. В кадре она запечатлелась в расслабленном домашнем образе, а к фото добавила шутливую подпись.

«Свет мой, телефончик, мне скажи… Без прикрас», — написала Ирина Муцуовна.

Такой подход для Хакамады — не случайность, а осознанная позиция. Она не раз говорила, что людей часто удивляет ее возраст, но, по ее мнению, настоящий возраст определяется не числом прожитых лет, а энергией, которая есть внутри человека. Свой секрет «молодости» политик видит в развитии креативности — именно она помогает сохранять внутренний тонус и не застревать в стереотипах.