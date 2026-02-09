Без макияжа и грима: Софью Эрнст не узнали на прощании с Чиповской

Актриса скончалась 4 февраля на 68-м году жизни. В фойе Вахтанговского театра, которому она отдала более 45 лет, собрались родные, друзья и коллеги, чтобы проводить ее в последний путь.

Среди пришедших многие отмечали присутствие актрисы Софьи Эрнст. Но в этот день она предстала перед камерами не в своем обычном, безупречном образе. Софья пришла на траурную церемонию без макияжа, в простой и скромной одежде.

Ее лицо, лишенное привычного грима, выглядело уставшим и печальным, что делало актрису почти неузнаваемой.

Жизнь, отданная сцене: кто такая Ольга Чиповская

Путь в искусстве. Ольга Чиповская была одной из тех актрис, чья судьба неразрывно связана с единственным театром. Выпускница Щукинского училища, она сразу же, в 1980 году, была принята в труппу легендарного Вахтанговского театра и служила ему до самого конца.

Ее дебютной ролью на этой сцене стала Соланж в постановке "Лето в Ноане". Коллеги и поклонники ласково называли ее Чапой.

Семья и кино

Личная жизнь актрисы была крепко связана с искусством. Ее супругом был известный джазовый музыкант и композитор Борис Фрумкин. Их дочь, Анна Чиповская, пошла по стопам матери и стала успешной актрисой.

Вместе они снялись в новогодней комедии "Елки 3", где Ольга играла бабушку, а Анна — маму главной героини. В кино у Ольги Чиповской было не так много ролей, но ее дебют в фильме "Смотрины" (1979) и главная роль в драме "Затишье" (1981) запомнились зрителям.

Внезапный уход

Смерть актрисы стала неожиданностью для всех. По словам друзей, она выглядела здоровой и выкладывалась на сцене на все сто. Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве. Театр, потерявший одну из своих самых ярких и обаятельных актрис, выразил глубочайшие соболезнования ее семье и поклонникам.