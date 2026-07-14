«Без драки, но весело»: Газманов рассказал, как прошла свадьба его дочери Марианны

Олег Газманов, которому на днях исполнится 75 лет, недавно в первые в жизни стал тестем. Его дочь Марианна вышла замуж. Во время пресс-конференции по случаю предстоящего юбилея Олег Газманов рассказал, в том числе, и о том, как прошла свадьба его наследницы и какой подарок он преподнес молодоженам.
Олег Газманов поделился теплыми впечатлениями от свадьбы дочери Марианы. Певец признался, что эмоции от события у него смешанные — с одной стороны, радостно за дочь, с другой — не верится, что она так быстро повзрослела.
Артист рассказал, что торжество получилось душевным и оживленным.
«Свадьба прошла без драки, но весело. Уже теперь у мужа Мариашки очень много родственников, очень хорошие люди. С нашей стороны тоже было много народа. Наши молодожены очень много работали над тем, каким сделать этот вечер», — поделился Газманов.
Особое внимание Олег уделил тому, какой вклад внес в праздник он.
«Подарок был какой? Во‑первых, я помог организовать, во‑вторых, спел несколько песен», — добавил Газманов.
Певец также отметил, что пара шла к этому шагу осознанно: молодые люди встречались два года и по-настоящему любят друг друга.
«Так быстро она выросла! Так быстро все произошло. Хочу, чтобы были счастливы. Чувства противоречивые, разные», — с легкой грустью и большой родительской любовью признался артист.
Марианна Газманова в день своей свадьбы. Фото: соцсети
Олег Газманов выразил надежду, что дочь и зять не будут долго тянуть с рождением наследников. Музыкант лелеет мечту о том, что скоро станет дедом.
«Надеюсь, что в скором времени стану дедом», — заключил Газманов.