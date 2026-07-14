«Без драки, но весело»: Газманов рассказал, как прошла свадьба его дочери Марианны

Олег Газманов, которому на днях исполнится 75 лет, недавно в первые в жизни стал тестем. Его дочь Марианна вышла замуж. Во время пресс-конференции по случаю предстоящего юбилея Олег Газманов рассказал, в том числе, и о том, как прошла свадьба его наследницы и какой подарок он преподнес молодоженам.

Олег Газманов поделился теплыми впечатлениями от свадьбы дочери Марианы. Певец признался, что эмоции от события у него смешанные — с одной стороны, радостно за дочь, с другой — не верится, что она так быстро повзрослела.

Артист рассказал, что торжество получилось душевным и оживленным.

«Свадьба прошла без драки, но весело. Уже теперь у мужа Мариашки очень много родственников, очень хорошие люди. С нашей стороны тоже было много народа. Наши молодожены очень много работали над тем, каким сделать этот вечер», — поделился Газманов.

Особое внимание Олег уделил тому, какой вклад внес в праздник он.

«Подарок был какой? Во‑первых, я помог организовать, во‑вторых, спел несколько песен», — добавил Газманов.

Певец также отметил, что пара шла к этому шагу осознанно: молодые люди встречались два года и по-настоящему любят друг друга.