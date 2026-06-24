«Бесценные вещи»: Долина, Волочкова и другие звезды примут участие в концерте для больных раком детей

На сцене Государственного Театра Эстрады в ближайшую субботу, 27 июня, состоится необыкновенное представление — концерт «Все лучшее — детям и взрослым». В этот вечер отечественные знаменитости выйдут на сцену, чтобы подарить позитивные эмоции маленьким пациентам и медикам, которые помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями в Москве и Подмосковье. Организаторами выступают Министерство культуры РФ и ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

Разножанровое действо соединит множество направлений искусства: от балета и оперы до цирка, театра и эстрады — и непременно подарит публике яркие впечатления и заряд бодрости. В этом году событие обретает особую значимость: оно приурочено к 55‑летию инициатора проекта — прославленного артиста и постановщика Андрея Удалова. Он по‑настоящему посвятил себя детям — в частности, тем, кто сражается с тяжелыми недугами.

В программе вечера — выступления Юрия Куклачева, Дениса Родькина, Анастасии Волочковой, Ларисы Долиной, Александра Олешко, Ксении Георгиади, Вячеслава Шаинского, Вероники Долиной, Дмитрия Куклачева, Маргариты Суханкиной, Азизы и других звезд.