Беременная звезда шоу "Выжить в Стамбуле" Влада Золотова рассказала о реакции отца ребенка на эту новость

Влада Золотова запомнилась зрителям ТНТ как одна из самых ярких героинь реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". Ее решимость и сила духа покорили аудиторию, а сюжет получил неожиданное развитие: прямо во время проекта Влада узнала, что ждет ребенка.

В восьмом эпизоде проекта Влада Золотова завершила свое участие в шоу, а впереди у нее – радостные хлопоты. Подробностями она поделилась в беседе с изданием Starhit.

Как Влада Золотова восприняла информацию о новом этапе в своей жизни

Вада рассказала журналисту сайта, что испытала легкую тревогу, лишь когда осознала масштаб задержки. Мысль о возможной беременности пришла не сразу — в вихре ярких событий и динамичной работы легко было упустить признаки. Девушка даже немного затянула с сообщением организаторам, сомневаясь: а вдруг это просто сбой в организме?

Поскольку это была первая беременность, она не сразу связала очевидные симптомы воедино. Позже все встало на свои места: постоянный голод, сонливость, резкие перепады настроения и непривычная слабость.

Радость смешивалась с неверием — обстоятельства, при которых она все узнала, казались почти нереальными, как в кино. Было непросто хранить такую новость втайне, особенно оставаясь без телефона и возможности поделиться с кем-либо этим волнующим событием.

Влада Золотова: "Отцу ребенка сразу же рассказала"

"Отцу ребенка сразу же рассказала — и он прилетел в Стамбул, чтобы меня забрать. Мы еще там на сутки остались погулять. Родителям рассказала позже. Дома меня ждала подруга с тортом, шариками и плакатом — это было очень мило", - поделилась со "Стархитом" Влада.

