Беременная шестым ребенком Водянова встретилась с Рудковской в Турции

Мир моды и благотворительности вновь сфокусирован на Наталье Водяновой. Супермодель, чья жизнь давно стала примером сочетания гламура и искренней социальной ответственности, покинула Францию и отправилась в Турцию. Причина поездки — организация важного благотворительного мероприятия в Бодруме. Событие обещает стать ярким и значимым: к участию уже присоединились такие заметные фигуры российского шоу‑бизнеса, как Яна Рудковская и Дима Билан.

Звезда подиума, находящаяся в ожидании шестого ребенка, выбрала для встречи с Яной Рудковской элегантный образ — черное мини‑платье свободного силуэта со шлейфом. Продюсер, в свою очередь, отдала предпочтение наряду белого цвета. Обе женщины лучезарно улыбались, позируя на живописном морском фоне.

Яна Рудковская не упустила возможности привлечь внимание к грядущему событию: в личном блоге она разместила снимки и сопроводила их теплым посланием.

«Дима Билан, мы тебя ждем», — написала продюсер.

Артист откликнулся и заверил, что присоединится к компании уже в этот день. Дружба Яны и Натальи берет начало в 2002 году и с тех пор остается крепкой и искренней.