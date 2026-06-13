Беременная шестым ребенком Водянова встретилась с Рудковской в Турции

Мир моды и благотворительности вновь сфокусирован на Наталье Водяновой. Супермодель, чья жизнь давно стала примером сочетания гламура и искренней социальной ответственности, покинула Францию и отправилась в Турцию. Причина поездки — организация важного благотворительного мероприятия в Бодруме. Событие обещает стать ярким и значимым: к участию уже присоединились такие заметные фигуры российского шоу‑бизнеса, как Яна Рудковская и Дима Билан.
Звезда подиума, находящаяся в ожидании шестого ребенка, выбрала для встречи с Яной Рудковской элегантный образ — черное мини‑платье свободного силуэта со шлейфом. Продюсер, в свою очередь, отдала предпочтение наряду белого цвета. Обе женщины лучезарно улыбались, позируя на живописном морском фоне.
Яна Рудковская не упустила возможности привлечь внимание к грядущему событию: в личном блоге она разместила снимки и сопроводила их теплым посланием.
«Дима Билан, мы тебя ждем», — написала продюсер.
Артист откликнулся и заверил, что присоединится к компании уже в этот день. Дружба Яны и Натальи берет начало в 2002 году и с тех пор остается крепкой и искренней.
Наталья Водянова и Яна Рудковская. Фото: соцсети Яны Рудковской
О своей шестой беременности 44-летняя Наталья Водянова рассказала в конце мая. Она сообщила об этом, позируя для обложки французского издания журнала Vogue. У модели уже есть пятеро детей: сыновья Лукас, Виктор и Нева, а также сыновья от второго брака — Максим и Роман. На этот раз Водянова ждет девочку.
Водянова не раз подчеркивала, что материнство и благотворительная деятельность для нее неразрывно связаны: именно забота о детях и стремление помочь тем, кому сложнее, во многом определяют ее публичную миссию, в том числе через работу фонда «Обнаженные сердца».