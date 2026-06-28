Беременная сестра Бузовой тихо отметила 38-летие с мужем и сестрой

«Рассказываю, как прошел мой идеальный день рождения. Поскольку я интроверт-ракушка, а сейчас — особенно, мне очень хотелось, чтобы этот день был наполнен только тихими, спокойными радостями, как я действительно люблю», — поделилась Анна в соцсетях.

Первым именинницу поздравил муж Константин. Анна не стала раскрывать, что именно он подарил, но отметила, что для нее важнее проведенное вместе время.

Утро началось с «поздравления любимого, долгих обнимашек, смеха и пожеланий поваляться под одеялом».

Несмотря на беременность и строгий контроль за фигурой, Анна позволила себе съесть целое ведерко любимого мороженого.

«Наплевать на подсчет калорий и вес — и съесть ведерко любимого мороженого. Это кайф до небес», — призналась она.

Константин также организовал для Анны двухчасовой массаж в SPA-салоне.

«Дальше любимый отвел меня в SPA. Двухчасовой массаж — это было лучшим решением. Я словно заново родилась в свой же день рождения», — добавила Бузова-младшая.

Завершился праздник обедом со старшей сестрой Ольгой. Анна отметила, что, несмотря на беременность и усталость, три часа за разговорами пролетели незаметно:

«Моя Оля устроила мне незабываемо вкусный обед. Три часа пролетели как одно мгновение. Оля, спасибо!».

Подводя итог, Анна заявила, что чувствует себя счастливой:

«У меня есть все. Желать больше — наглость».

Анна Бузова — младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой. В отличие от старшей сестры, Анна всегда старалась держаться в тени и не привлекать к себе внимания. В 2021 году она вышла замуж за Константина, а в 2025 году пара объявила о беременности.

Ольга Бузова несколько раз публично поздравляла сестру с пополнением в семье и поддерживала ее на всех этапах беременности. Сейчас Анна живет в Санкт-Петербурге.