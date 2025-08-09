Беременная Муцениеце снимается в кино вместо декрета: "Выстояла все смены по 12 часов"

Агата Муцениеце продолжает сниматься в кино, хотя она уже находится на внушительном сроке беременности. Не так давно актриса устроила гендер-пати вместе с аккордеонистом Петром Дрангой. Влюбленной узнали, что у них будет девочка.

Главное работа?

Агата не раз отмечала, что в съемочном процессе для нее нет табу. Если актер не готов что-то сделать на площадке по просьбе режиссера, значит он непрофессионал.

Муцениеце готова жертвовать собой, подстраиваться под определенные условия ради участия в съемках. Так, к примеру, Агата была согласна работать по 12 часов и больше. Хотя актрисе пора бы уйти в декретный отпуск.

"Все-таки киношники — больные своей работой люди. Мы за это лето подержали в руках пауков, жаб, змей, кроликов, котят, коз, лошадей, собак. Хвалю себя за то, что выстояла все смены по 12 часов и больше, и не потолстела на 100 кг", — похвасталась Муцениеце.

Рожать третьего от Павла не хотела

В свое время Агата не хотела заводить третьего ребенка, объясняя это тем, что ее старшие дети только-только приучились к самостоятельности. Прилучный уговаривал жену завести еще одного малыша. Но Муцениеце была непреклонна. Все изменилось, когда в ее жизни появился Дранга.

Их роман стал полной неожиданностью для поклонников. Вскоре аккордеонист позвал возлюбленную замуж. Затем они перестали скрывать, что ждут общего ребенка. Для Петра этот малыш станет первым, а для Агаты — третьим. От Павла у нее есть сын Тимофей и дочка Мия.

Помирилась с сыном

Тимофей, по слухам, пока живет у мамы. Они все-таки смогли наладить общение. Больше года сын Агаты оставался у отца Павла Прилучного. Но Муцениеце выиграла судебный процесс по определению места жительства ребенка. Тимофей даже присутствовал на гендер-пати и радовался за маму. Похоже, что сын Агаты сумел подружиться и с будущим отчимом.