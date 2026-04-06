"Бедные, уроды, старики": 14-летняя дочь Бони ответила хейтерам, которые критикуют ее мать

Девушке всего 14 лет, но она уже активно ведет блог и не стесняется в выражениях. На этот раз ее гнев обрушился на тех, кто критикует фигуру Виктории.

Поводом для гневного поста стал комментарий одного из подписчиков, который указал Виктории Бони на целлюлит. Анджелина, защищая мать, не стала выбирать выражения. Она назвала критиков "нищими уродами", которые не имеют личной жизни и вынуждены работать с девяти до пяти.

"Они тыкают в это, потому что у них жизни нет: они бедные, у них работа с 9 до 17, у них девушек нет. И они просто видят тебя и думают: "Напишу ей, потому что у меня жизни нет и я такой уродливый". Они и есть уроды. У них никогда не было настоящей девушки. Потому что кто их хочет? Они уроды, толстые тоже, старики", — отрезала юная блогерша.

Пользователи соцсетей отметили, что Анджелина явно пошла в мать. Виктория Бони никогда не боялась высказывать свое мнение, и, судя по всему, дочь унаследовала этот талант.

Некоторые даже пошутили, что 14-летняя девочка "кусает хейтеров" на зависть Ксении Бородиной, которая тоже известна своей активной борьбой с критиками.

Впрочем, не все поддержали юную блогершу. Некоторые пользователи посчитали, что такие резкие высказывания не красят 14-летнюю девушку. Но Анджелина, кажется, не обращает внимания на критиков. Она уверена, что ее мама — лучшая, а те, кто с этим не согласен, просто завидуют.

Напомним, Анджелина не раз становилась героиней скандальных новостей. В 2023 году она публиковала провокационные снимки, вызывая бурную реакцию поклонников. Но сама юная звезда считает, что имеет право на самовыражение. А критиков, по ее мнению, жалеть не стоит — у них просто нет своей жизни.