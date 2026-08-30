Баста пригласил Канье Уэста в гастрольный тур по России

В интервью изданию «Подъем» Баста заявил, что Уэсту стоит «подвигаться» по России, чтобы увидеть, насколько она прекрасна и удивительна. Музыкант также пригласил американского рэпера на свои ближайшие концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

«Надо вообще подвигаться по России, посмотреть, как у нас замечательно, здорово, хорошо. Его порвет просто, у него улетит кукушка так, что ее не поймает, от того, какая наша родина прекрасная и удивительная», — сказал Баста.

При этом российский рэпер назвал Канье Уэста очень талантливым музыкантом и реформатором, но признал, что у него есть «небольшие сложности».

По словам Басты, жизнь американского артиста складывалась непросто, и психические проблемы иногда выражались в скандальных моментах.

Приглашение Басты прозвучало на фоне ожидаемого визита Канье Уэста в Москву. В августе 2026 года в СМИ появилась информация о предстоящем выступлении американского рэпера в России, однако его концерты оказались под угрозой срыва.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже высказывалась по поводу этой ситуации. Ожидается, что визит Уэста в Россию может состояться уже в ближайшее время, но официального подтверждения его концертов пока нет.