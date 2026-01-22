Басков пропустил юбилей Волочковой: но без сюрприза не обошлось

На днях отгремел пышный юбилей балерины Анастасии Волочковой. Поздравить 50-летнюю виновницу торжества пришли ее звездные друзья. Праздник пропустил музыкант и телеведущий Николай Басков. Как он извинился перед балериной?

Подарок Николая Баскова

Анастасия Волочкова в роскошном красном платье блистала на сцене и принимала поздравления. Сказать слова любви балерине в этот вечер не смог ее давний друг Николай Басков. Вместо тысячи слов на сцену внесли огромный букет красных роз. От Николая Баскова.

Волочкова была счастлива. Она дала понять, что Басков заранее предупредил ее о своем отсутствии. А вот о его подарке она явно ничего не знала.

"Коля не смог, к сожалению, приехать. Но мы с Колей друг друга знаем уже двадцать пять лет. Это половина моей жизни. Он всегда меня радовал. Такое внимание для меня бесценно. И вообще, я счастлива, что у меня есть друзья", — цитирует Анастасию Волочкову MK.RU.

Кто еще не приехал поздравить Волочкову

Николай Басков был не единственным, кто не смог поздравить Анастасию Волочкову с 50-летием лично. Не приехал на шоу по случаю юбилея Волочковой и закадычный друг балерины, актер Никита Джигурда. По словам Анастасии, его к ней приревновала Марина Анисина, и потому не отпустила мужа праздновать.

Не было на торжестве и мамы Анастасии Волочковой, и дочери балерины Ариадны. Самые близкие родственницы в ссоре с Волочковой. По словам балерины, и мама, и Ариадна заблокировали ее.

