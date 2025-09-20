Басков объяснил, почему иностранцы меняют мнение о России: "Она для них открывается с другой стороны"

Певец и телеведущий Николай Басков поделился собственными наблюдениями. Он успел заметить, что иностранцы начали менять свое мнение о России. В чем же причина позитивного восприятия нашей страны, по мнению Николая Баскова?

Какие выводы сделал Николай Басков

Певец Николай Басков считает, что иностранцы меняют мнение о России в лучшую сторону. Но при условие, если они побывали в нашей стране сами. Самый знаменитый блондин отметил, что равнодушных после путешествия по России не остается.

"Она для них открывается с другой стороны!" — цитирует MK.RU 48-летнего Баскова.

Басков считает, что иностранцам импонирует, как их принимают в России. По словам вокалиста, радушие и щедрость россиян покоряет гостей нашей страны. А это очень влияет на их восприятие.

"Такого, что иностранцы видят в России, нет почти ни в одной стране мира", — добавил Николай Басков.

Как живет и чем занимается Николай Басков

Николай Басков 15 октября отметит свое 49-летие. Сейчас он не только выступает на сцене. Басков известен и как телеведущий, и как ведущий крупных мероприятий.

Сейчас на телеканале 'Россия 1' идет седьмой сезон шоу 'Ну-ка, все вместе!'. Николай Басков является его ведущим. Перед шоу он вместе с Сергеем Лазаревым ездил по России в поиске новых участников проекта в рамках народного кастинга.

Кроме этого, Николай Басков сидит в кресле члена жюри на проекте телеканала МУЗ-ТВ 'Битва поколений'.