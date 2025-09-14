Башаров о романе 21-летней дочки Амели с филиппинцем: "А если будет какой-нибудь проходимец?"

У звезды сериала "Граница. Таежный роман" Марата Башарова есть двое детей от двух разных женщин. Старшая дочь актера Амели уже взрослая. Ей 21 год. Дочку Марату родила его первая жена Елизавета Круцко.

Именно она защищала Башарова после того, как вскрылась правда о рукоприкладстве с его стороны. Его вторая жена Екатерина Архарова попала в больницу с травмами, которые ей нанес артист. Сама Круцко заявляла, что ее Марат ни разу в жизни не ударил.

Дочь Башарова нашла жениха

Наследница актера не дает ему покоя. Марат переживает из-за того, 21-летняя Амели уже нашла себе жениха. Да еще и за границей. Дочка Башарова встречается с неким парнем-филиппинцем. И даже летала к нему в гости. Актер же переживает из-за того, что Амели могла познакомиться с каким-нибудь мошенником.

"Я же отец, конечно, сердце сжимается. А если будет какой-нибудь проходимец, не дай Бог? Я же живой человек, а она моя кровинушка", - заявил Марат.

Сын Башарова от Шевырковой

Также у актера есть девятилетний сын Марсель от возлюбленной-поклонницы Елизаветы Шевырковой. Та, как и Екатерина Архарова, говорила о том, что Башаров поднимал на нее руку. Сейчас, по словам Марата, он остепенился, бросил пить и больше никого не бьет.

При этом актер обижен на своего сводного брата. Башаров дал ему приличную сумму денег на похороны их отца. Но мужчина все пропил.

Жених дочки Башарова живет в Лондоне

Будущий зять актера живет в Лондоне. Несмотря на свои переживания, Марат все-таки разрешил дочке навестить парня. У него интересная творческая профессия.

"Я с ним поговорил как мог. Потому что он по-русски вообще не говорит. Он живет в Лондоне, но по происхождению филиппинец. Он художник-мультипликатор", - признался Башаров в шоу "Секрет на миллион".

О замужестве Амели Башарова пока не думает. Она сама учится в колледже на аниматора. Девушка рисует мультики и сейчас готовится к дипломной работе, уже написала сценарий.